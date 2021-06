Harry e Meghan Markle "diffamati": nuova guerra legale. Il caso che fa tremare la Corona

10 giugno 2021 a

Nuova battaglia legale in vista tra il principe Harry e Meghan Markle e i media britannici. A finire nel mirino dei duchi di Sussex è la Bbc, secondo cui la secondogenita sarebbe stata chiamata Lilibet (soprannome intimo e privato della regina Elisabetta) senza aver prima chiesto il consenso a Sua Maestà. La risposta è arrivata direttamente da una lettera degli avvocati: solo qualche settimana va Harry e Meghan avevano vinto in tribunale contro il Mail on Sunday e il Daily Mail.

“La sovrana non era al corrente di una simile decisione e non è stata messa nella condizione di poter esprimere davvero un parere”, ha affermato la Bbc citando una fonte anonima di Buckingham Palace. Quindi i duchi di Sussex avrebbero scelto il nome Lilibet senza prima consultare la regina Elisabetta. La replica è stata affidata al portavoce, prima ancora che agli avvocati: “Harry ha parlato con tutta la Royal family prima dell’annuncio ufficiale, sua nonna è stata la prima persona che ha chiamato. Durante quella conversazione, hanno parlato anche del nome della bambina: se la sovrana non fosse stata d’accordo, Lilibet non sarebbe stato usato”.

Quindi i duchi hanno smentito con forza la ricostruzione della Bbc, allertando anche il loro studio legale londinese. L’accusa è di aver riportato notizie “false e diffamatorie” sulla scelta del nome della figlia. Prima di questo caso, Harry aveva già un conto aperto con la Bbc da quando è emerso che l’intervista di Lady Diana in cui parlava del “matrimonio troppo affollato” fu estorta con l’inganno e “metodi disonesti”.

