Dayane Mello, la confessione straziante: "Sto facendo fatica a riprendermi"

16 giugno 2021 a

a

a

“Che fatica sto facendo per riprendermi”: Dayane Mello fa questa dolorosa ammissione dopo la perdita della mamma, avvenuta a distanza di poco tempo dalla scomparsa di suo fratello Lucas, rimasto vittima di un incidente stradale in Brasile mentre la modella era nella casa del Grande Fratello Vip. La mamma, invece, è scomparsa a causa di una malattia. Nonostante la sofferenza, l'ex gieffina è riuscita a mostrare ai suoi follower di essere una donna molto forte.

Nudo frontale integrale, Dayane Mello estrema. Rischio-censura: questa foto potrebbe sparire | Guarda

Dopo aver ammesso la sua fatica, la Mello ha precisato: "Non possiamo mollare mai”. Un invito a non abbattersi, insomma. Proprio per questo la modella brasiliana ha poi provato a cambiare argomento facendo un annuncio ai suoi fan: "Mancano cinque giorni, pochissimo, per svelare di cosa si tratta, di questo progetto che ho fatto pensando a tutti voi. Sono così felice e grata alla vita di avere l’opportunità di realizzare i miei sogni, di fare qualcosa che mi identifica come persona e donna".

"Non ho avuto il tempo per farlo". Dayane Mello, morta la madre: il rimpianto in un messaggio straziante

Una persona che è rimasta sempre accanto a Dayane nei periodi più difficili è stata Rosalinda Cannavò, compagna d'avventura della Mello al GfVip. "Sempre con me nei miei momenti di dolore - ha scritto la modella qualche giorno fa, pubblicando degli scatti che le ritraggono insieme -. C’è sempre complicità, l’una sempre il sostegno dell’altra”. E ancora: "Non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità".

"Ha il cancro". Calvario infinito per Dayane Mello, dopo la morte del fratello un'altra tragedia in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.