Daniela Martani, inquietante sospetto: "Tutti morti improvvisamente, mai successo prima in 11 in Alitalia"

"Morti improvvisamente quattro piloti della British Airways. Io credo che tutto ciò sia davvero inquietante": Daniela Martani, ex hostess di Alitalia, ha commentato in questo modo la notizia data poche ore fa dalla compagnia aerea del Regno Unito. Alcuni follower, però, hanno fatto notare alla Martani che non ci sarebbe alcuna correlazione tra la morte dei piloti, o almeno così hanno fatto sapere i vertici della compagnia.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha anche fatto un’altra rivelazione ripensando al periodo in cui ha lavorato ad Alitalia come hostess: "Ho lavorato in Alitalia per 11 anni e questa roba qui non è mai successa”. Non si sa perché i piloti della British Airways siano morti ma di certo la Martani continuerà ad aggiornare i suoi follower su tutta questa delicata vicenda.

In queste ultime ore, inoltre, Daniela Martani è intervenuta anche su uno degli argomenti di cui si parla di più nell'attuale dibattito pubblico, l'obbligatorietà delle mascherine. In molti, sia politici che esperti, chiedono la possibilità di toglierla - almeno nei luoghi all'aperto - visti i confortanti dati sul Covid e sulle vaccinazioni in Italia. A tal proposito però l'ex naufraga ha sottolineato: “Le mascherine non sono mai state obbligatorie all’aperto. Il Dpcm parla chiaro, imparate a leggere e soprattutto a capire cosa leggete!”.

