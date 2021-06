Claudia Romani, "cosa preferite?". Prima davanti e poi lato B, roba da urlo per... Roberto Mancini

25 giugno 2021 a

Tutta Italia raccolta attorno agli azzurri di Roberto Mancini, la Nazionale impegnata ad Euro 2020 e che domani, sabato 26 giugno, scenderà in campo per gli ottavi di finale contro l'Austria dopo aver dominato il proprio girone con tre nettissime vittorie.

E tra tutti gli italiani che si stringono attorno alla nazionale, tra le altre, si distingue Claudia Romani. Già, la showgirl continua a sostenere, a modo suo, gli Azzurri su Instagram. Come? Con dei post incandescenti, come quelli che potete vedere qui sotto, che puntualmente riscuotono un enorme successo su Instagram. Nell'ultimo, il primo qui sotto, la Romani chiede ai suoi fan quale foto preferiscano. Foto da urlo: prima il seno, poi il lato B in primissimo piano. E pose mozzafiato...

