Matteo Renzi paparazzato al mare, ma c'è anche Agnese: eccola in bikini, una foto pazzesca... così

Matteo Renzi è stato paparazzato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, durante una vacanza tra Ischia, Capri e Ponza. Una sorte di mini-crociera con al seguito ovviamente la moglie e i figli. La rivista di gossip parla di relax in famiglia in vista delle prossime sfide politiche, ma soprattutto si focalizza sull’aspetto del senatore di Rignano, che sfoggia un boxer bluette e un fisico piuttosto “morbido”. Di tutt’altra pasta la moglie Agnese, descritta come una “sirena in bikini da urlo”.

Sulla “fisicatissima” e “super tonica” insegnante 40enne si era già soffermato un altro settimanale, quel Novella 2000 diretto da Roberto Alessi, che l’aveva ‘beccata’ mentre faceva attività fisica tra addominali e pesi. Tornando invece alla paparazzata di Chi, emergono anche alcuni dettagli sulla vacanza della famiglia Renzi: per la sua navigazione avrebbe preso in affitto un’imbarcazione che a volerla comprare costerebbe oltre un milione e mezzo.

Al seguito del senatore e della moglie ci sono anche i tre figli: il 20enne Francesco, il 18enne Emanuele e la 16enne Ester. Tra l’altro il primogenito ha già fatto parlare di sé perché è una promessa della Pistoiese Calcio, di cui Renzi è molto orgoglioso, essendo un grande appassionato di calcio.

