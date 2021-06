Sabrina Salerno, scollatura mostruosa: fuori tutto a 53 anni, un miracolo bollente

24 giugno 2021 a

Bum-bum-bum, Sabrina Salerno. Arriva l'estate e come ogni estate la meravigliosa showgirl, dall'alto dei suoi 53 anni portati in modo divino, si mostra sui social in pose incredibili, provocanti, irresistibili. Nel dettaglio, l'ultimo post su Instagram, il primo che potete vedere tra quelli in calce qui sotto, ha davvero fatto perdere la testa a tutti i fan della intramontabile Sabrina.

Eccola in bikini nero e soprattutto scollatissimo, con un decolletée che lascia ben poco spazio all'immaginazione e dove le abbondanti forme della showgirl dominano e incantano. Una serie di scatti realizzati nel giardino della sua villa, che si trova tra Veneto e Treviso. Delle fotografie, quelle di Sabrina Salerno, che hanno attirato un vero e proprio diluvio di "cuoricini" e commenti estatici. E non era difficile immaginarselo...

