Elodie fa shopping a Milano? Quanto ha pagato un paio di scarpe: roba proibita ai comuni mortali

Ecco Elodie di bianco vestita, con scarpe rosse dall'altissimo tacco, aggirarsi tra le vie del centro storico di Milano. La cantante è stata paparazzata mentre si concedeva una "sessione di shopping" nel quadrilatero della moda. E si apprende anche che Elodie si è concessa due costosissimi accessori sui toni del lilla. Già, a lei piace il lusso e non lo ha mai negato.

Nelle immagini, eccola stringere in bano la borsa a secchiello Virtus, della griffe Versace. I sabot ai piedi, in camoscio e dal tacco alto chunky, spiega TgCom24, sono di Sergio Rossi. Un look di vaga ispirazione anni '70. E ancora, le unghie smaltate in giallo, occhiali da sole Blumarine, capelli raccolti in una lunga coda e mascherina d'ordinanza. Un look che per certo non passava inosservato, affatto.

I paparazzi non la hanno mollata neppure quando è entrata nella boutique Roger Vivier: fotografata attraverso il vetro, Elodie non ha certo nascosto la sua irritazione. Ma cosa si è comprata, Elodie? A rivelarlo è stata lei stessa, con una serie di story su Instagram: un paio di sandali lilla, decorati da fiorellini-gioiello, alla "modica" cifra di 1.500 euro. E ancora, la cantante ha abbinato al sandalo anche una piccola pochette in raso, dotata però di fibbia in crisalli. Prezzo? 1.200. Evviva il lusso, insomma...

