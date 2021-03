Elodie fuori controllo: "Le putt*** che non dovrebbero essere in tv". Dopo il fango sulla Lega, gli insulti: chi finisce nel mirino

31 marzo 2021 a

a

a

Elodie ha sollevato un polverone con un paio di storie pubblicate su Instagram in cui attaccava duramente Simone Pillon e la Lega per l’ostruzione sulla legge Zan contro l’omotransfobia. “Indegni, non dovrebbero essere in Parlamento”, aveva tuonato la cantante che recentemente è stata anche co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ovviamente tali parole hanno spaccato a metà l’opinione pubblica, tra chi sostiene le posizioni di Elodie e chi invece le avversa.

Prima così, poi via il cappotto: Elodie pizzicata in mezzo alla strada così, roba da mozzare il fiato | Guarda

Poi però c’è uno sparuto numero di esseri che pensa di poter dire e scrivere qualsiasi cosa, avvalendosi del fatto di essere dietro a uno schermo: “Le put*** non dovrebbero stare in televisione”, è stato il commento di un uomo sulle dichiarazioni della cantante. E questo è solo uno di una serie di insulti sessisti che sta ricevendo e che a questo punto farebbe bene a denunciare alla polizia postale.

"Indegni, solo odio, non dovete stare in Parlamento". Elodie vomita odio contro Salvini e milioni di leghisti: fino a dove si spinge

Di tutt’altro calibro, invece, la risposta del senatore Pillon, che sui social non ha nascosto la soddisfazione per il fatto che il centrodestra compatto sia riuscito a bloccare il disegno di legge Zan. “Ufficio di presidenza sconvocato. Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso. La commissione giustizia sta lavorando febbrilmente per approvare il decreto sul riordino dell’esame di avvocato. Decine di migliaia di giovani attendono di poter svolgere la prova per cominciare una attività professionale. Penso che queste dovrebbero essere le vere priorità, con buona pace di Elodie e di tutta la compagnia cantante”.

"Una ragazzina di 18 anni, str*** frustrati". Elodie denuncia l'orrore? "Certi poveretti...", un pesantissimo consiglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.