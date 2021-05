Elodie, crisi di nervi in vasca da bagno: "Mi avete rotto il ca***", un video inquietante

21 maggio 2021 a

a

a

Ormai basta poco per diventare virali in rete quando si è dei personaggi pubblici. Lo sa bene Elodie, che più o meno consapevolmente, ha condiviso nelle stories di Instagram un video in cui se la prende con dei truffatori, e lo fa direttamente dalla vasca da bagno. Prima del video, la cantante che è stata super ospite al Festival di Sanremo 2021 aveva postato nelle stories uno screen che mostrava ripetuti tentativi di accesso anonimo a un suo account, con tanto di link cliccabile che probabilmente rimandava a un tentativo di rubare i dati.

Body inguinale, tacchi a spillo e calze a rete bucate sul lato B: Elodie, un video sconvolgente | Guarda

Dopo aver pubblicato i messaggi a dir poco sospetti, la fidanzata di Marracash si è sfogata mentre si concede un rilassante bagno in vasca: “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c*** in molteplici modi. Questo vi fa onore, però…”. Pochi secondi che sono bastati per diventare virale su tutti i social e anche in rete: sarà per il tono di voce, sarà per la gestualità o per il fatto di essere in vasca, ma il video ha riscosso grande successo.

Anche perché Elodie ha mandato al tappeto i presunti truffatori con l’ironia che la contraddistingue sempre. Nel pagine che hanno ripubblicato il video sono ovviamente accorsi i fan della cantante, che si sono sprecati in complimenti: “Ti amiamo”, “sei la nostra regina” e tanto altro ancora.

"Le put*** che non dovrebbero essere in tv". Elodie fuori controllo, dopo il fango sulla Lega gli insulti: chi finisce nel mirino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.