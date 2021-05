Elodie? Body inguinale, tacchi a spillo e calze a rete bucate sul lato B: un video sconvolgente

15 maggio 2021 a

Hai capito, Elodie? Un video da pazzi che sta mandando in tilt Instagram e i social. Già, la cantante si mostra come poche volte aveva fatto prima. La "regina del Quartaccio", così come la chiama Dagospia, si mostra infatti intenta a provare un balletto, ma soprattutto si mostra con calze a rete e body inguinale che scopre quasi del tutto il Lato B. E ancora, tacchi a spillo vertiginosi che scatenano le fantasie degli internauti (alcuni dei commenti in calce al video sono letteralmente irriferibili).

Elodie è ad oggi una delle cantanti più famose d'Italia, soprattutto dopo la sua apprezzata partecipazione all'ultimo festival di Sanremo. A lanciarla fu Maria De Filippi con Amici, nell'edizione del 2016 che fu vinta da Sergio Sylvestre. Elodie, classe 1990, incassò il premio della critica e anche il premio Rtl.

Elodie Di Patrizi, oltre che brava, è bellissima: questo video sta qui a dimostrarlo. E lo sa, di essere bellissima: le foto e le provocazioni, su Instagram, abbondano. Ora, la cantante è anche ambassador di Bulgari.

