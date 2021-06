Sharon Stone senza niente sotto. A 63 anni, come in Basic Instinct: un foto clamorosa

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

a

a

1992. Conto alla rovescia. Il film Basic Instinct fa parlare il mondo intero per la scena in cui un'irresistibile Sharon Stone - oggi 63 anni - accavalla le gambe in modo super sexy. Una scena rimasta nella storia e imitata da tutti. In quel film l'attrice interpretava una psicologa, Chaterine Tramell, che durante un'interrogatorio di polizia rivelava di non usare biancheria intima (ovviamente accavallando le gambe). A distanza di 30 anni circa da quella scena, l'accavallata di gambe di Paola Ferrari, storica giornalista sportiva della Rai1, durante una "notte azzurra", ha fatto parlare tutti. Persino gli americani che hanno ripreso il fuoriprogramma andato in onda su Rai1.

"Lì sotto, vi assicuro che...". Paola Ferrari e l'accavallamento di gambe: la confessione inaspettata

Oggi Sharone Stone, con 2 milioni di followers, pubblica una foto in bikini giallo per dare il via all'estate. Il risultato? 113 mila like in pochi minuti. Si ripete la formula della popolarità. Ed, ovviamente, la foto fa il giro della Rete. Lei, stella di Hollywood da sempre, ha un passato da modella per la celebre Ford Modeling Agency di New York City nei primi anni Novanta.

Ogni post e ogni intervista di Sharone Stone diventa virale. Solo pochi giorni fa aveva "pizzicato" con una frase durissima la collega Meryl Streep. "Dici Meryl e tutti cadono a terra... ma secondo la mia opinione, credo che ci siano altre attrici talentuose come lei...", aveva detto Sharone in un’intervista a Everything Zoomer. E da qui la polemica ripresa sui social da artisti e fan. L'attrice, a quanto pare, si è presa una rivincita nei confronti della collega: si dice da tempo che tra loro i rapporti non siano affatto buoni.

"In diretta senza le mutande?". Occhio a questo video: il fango tedesco su Paola Ferrari | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.