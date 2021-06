Non è la Rai, ricordate Ilaria Galassi? "Il provino, almeno quello": un appello disperato, a cosa si è ridotta

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

"Alfonso mi appello a te: fammi fare il provino", Ilaria Galassi - ex volto di Non è la Rai, tenta l'ultima carta. Vuole a tutti i costi fare il Grande Fratello vip. Così, pur avendo mille strade, lancia un vero e proprio appello in radiovisione su RTl102.5 News durante Trends&Celebrities. L'ex di Non è la Rai chiede al conduttore quanto meno di essere provinata e poi attacca le nuove leve: gli influencer che spesso vanno in tv sono totalmente sconosciuti.

"Vorrei che per una volta ascoltassero chi, come me, ha fatto tv trent'anni fa quando esisteva Non è la Rai. Nemmeno per il provino mi hanno chiamato al Grande Fratello vip. Per questo mi appello ad Alfonso Signorini, vorrei solo essere provinata. Poi il resto mi interessa poco", dice in diretta. E, infatti, come lei stessa rivela, un provino di recente c'è stato: "Quello per L'Isola dei famosi, ma il classico "le faremo sapere" ha avuto il sopravvento. Mi appello a Signorini, se ci sei batti un colpo. Chiamami", tuona.

Adesso si spera che il conduttore, che in queste ore sta lavorando al cast della nuova edizione del reality, la chiami per davvero. Quanto meno per un incontro. "Avrei davvero tanto da raccontare", continua. Negli ultimi giorni il direttore di Chi si è concesso una breve pausa a Capri (come testimoniano alcuni scatti su Instagram). Capitolo opinionisti già chiuso, un peso in meno per Signorini. Via Pupo e la Elia, arrivano Sonia Bruganelli - moglie di Paolo Bonolis - e Adriana Volpe (che ha chiuso la parentesi televisiva a Tv8).

