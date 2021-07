Reinhold Messner, le sconvolgenti accuse del figlio Simon: "Sua moglie come mia sorella, che padre è stato". Crolla un mito italiano?

07 luglio 2021 a

Simon, il figlio di Reinhold Messner, si è confidato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tanti i retroscena che il figlio del re degli ottomila metri ha svelato al pubblico. Da come è nato il suo amore per l'alpinismo, fino al rapporto complicato e turbolento con il padre. "Scalate, alpinismo e montagna erano tutte tematiche molto affrontate in casa. Io ero piccolo e in quel periodo erano argomenti che non mi interessavano e non mi coinvolgevano - racconta Simon-. Il mio lavoro è il videomaker e la passione dell'alpinismo è nata dopo, per conto mio, non grazie a mio padre".

La svolta sarebbe arrivata all'età di 17 anni, quando il giovane Simon ha completato la sua prima scalata in vetta. Da quel momento in poi, è diventato una cosa sola con l'alpinismo. Quel brivido e quell'eccitazione adrenalinica che gli aveva trasmesso lo sport, lo aveva colpito sin da subito. "Eppure soffrivo di vertigini", ha confidato sorridente. "Da piccolo mi bastava un'altezza di due metri e mi prendeva il panico". Simon Messner racconta poi di come proprio questa paura lo abbia spinto a scoprirne l'origine e a sconfiggerla una volta per tutte. Il rapporto con il padre tuttavia, non è stato altrettanto facile da risanare.

"La nostra non è mai stata una buona relazione padre figlio", ha confidato. Parole durissime nei confronti del padre che, secondo quanto affermato da Simon, sembra non averlo mai nemmeno portato in arrampicata. Il figlio d'arte alpinista, ci tiene poi a precisare che lui e suo padre stanno ora vivendo la propria vita. "Non accetto molto i suoi comportamenti anche dal punto di vista sentimentale - ha detto Simon riguardo al padre Reinhold -. Non accetto che sua moglie abbia l'età di mia sorella".

