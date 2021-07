Michelle Hunziker in bikini, primo piano "incontenibile": occhio al dettaglio

08 luglio 2021 a

Michelle Hunziker si mostra ancora nel pieno della sua forma fisica. La conduttrice di Striscia la Notizia è da giorni in giro per l'Italia. Non però per puro piacere, bensì per un impegno lavorativo. "Mi sono innamorata di questo paese molto tempo fa e ho deciso di andarlo a visitare allo sfinimento", aveva scritto qualche giorno fa in un post di qualche giorno fa, postando immagini in bikini a bordo di uno yacht. Il suo viaggio è iniziato in Sardegna, dove sfoggia un costume da bagno mozzafiato.

E, ovviamente, sexy come sempre. Il meteo sembra non andare incontro a Michelle impegnata in uno shooting fotografico, ma poco importa visto che la Hunziker non si perde mai d'animo e le foto lo dimostrano. Bikini bianco e i capelli spettinati.

Foto che assomigliano a quelle postate pochi giorni fa dalla stessa showgirl, quella volta però in vacanza con le amiche per una mini crociera in Sicilia: "Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta! Oggi Alicudi", scriveva più entusiasta che mai. Immediati i complimenti arrivati dai suoi tantissimi fan. Tra questo c'è anche quello del marito Tomaso Trussardi che con un pizzico di gelosia ha ironizzato: "Posa naturale. Ti vedo rilassata".

