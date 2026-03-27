Andrea Pisani, fulmina Raul Bova e Beatrice Arnera: "A me piacciono..."

Andrea Pisani è tornato a parlare della sua rottura con Beatrice Arnera. E di tutto il polverone mediatico che si è scatenato dopo che lei ha cominciato a frequentare Raul Bova. Il comico e l'attrice sono stati insieme per anni. E la coppia ha avuto anche una bambina: la piccola Matilde. Pisani è stato ospite de Le Iene e ha partecipato al format del monologo, dove si solito si leggono i commenti postati dagli hater e - se si ha voglia - si risponde per le rime. Il comico si è prestato volentieri. E non sono mancate frecciatine alla sua ex e a Raul Bova.

"Mollare una all'altare e poi farsi mollare per Raul Bova, non è sfortuna, è karma", ha scritto un utente alludendo al fatto che Pisani, quando stava per sposare l'ex Gaia Maccario, la lasciò essendosi innamorato di Beatrice. "Ha fatto un favore a uno bello e ne ho danneggiato un altro, mettiamola così", ha replicato Andrea. "Andrea Pisani e il suo amico Max Angioni - ha commentato un altro utente" -, un neurone per due cogl***". "Ci tengo a dire che quel neurone è mio", ha risposto con ironia il comico. "Andrea Pisani comunque è un bravissimo attore... mi ricorda un giovane Raul Bova", la stoccata di un hater. "No vabbè - la replica di pisani -, ma siamo diversi. A me piacciono le mie coetanee".