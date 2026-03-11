La Pennicanza, Fiorello spaventa Michelle Hunziker: "Chi lo fa dopo di me, muore"

"È come passare sotto una scala: chiunque faccia quel programma dopo di me muore": Fiorello lo ha detto ironicamente durante La Pennicanza su Radio2 riferendosi alla nuova edizione di Karaoke, programma anni Novanta reso celebre proprio da Fiorello, che Mediaset ha deciso di affidare ora a Michelle Hunziker. "Michelle, lascia stare… - ha aggiunto lo showman -. Apri l'ombrello dentro casa ma non lo fare!”.

Poi, sempre con tono scherzoso ha aggiunto: “Non è questione di bravura”. E ha ricordato l'esperienza di Angelo Pintus. Non è tardata ad arrivare la replica della conduttrice, che in una storia su Instagram ha scritto: “Rosario, vengo alla Pennicanza a prendermi la tua benedizione, riempimi di cornini”. E ha accompagnato il messaggio con l’emojii del gesto scaramantico.