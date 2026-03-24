"Michelle Hunziker e Giulio Berruti? Sono saliti sul Van. E..."

È praticamente ufficiale: Michelle Hunziker ha un nuovo compagno ed è Giulio Berruti, l’attore e medico estetico ex fidanzato di Maria Elena Boschi.Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 25 marzo 2026, escono le prime foto che li ritraggono insieme. Le immagini sono state scattate dietro le quinte di “Battiti Live Spring”, il programma registrato lo scorso fine settimana a Ferrara.Nelle foto si vede Berruti che aspetta Michelle, poi i due che attraversano il backstage sorridendo e salgono insieme su un van diretto a Milano, sotto casa della conduttrice.

Secondo il settimanale, i due si conoscevano già da tempo, ma si sono rivisti a dicembre 2025 a un evento in Svizzera. Da febbraio 2026 hanno iniziato a frequentarsi a Roma e di recente avrebbero trascorso anche un weekend insieme in Svizzera.Giulio Berruti, 40 anni, è single da qualche mese dopo la fine della relazione con Maria Elena Boschi.