Diletta Leotta "fregata" in profumeria: quanto ha pagato un lucidalabbra

"Pensavo, un lucidalabbra quanto potrà mai costare?". Diletta Leotta ha raccontato un curioso episodio che l'ha vista suo malgrado protagonista. La conduttrice di Dazn si è confidata ai microfoni di Radio 105 - durante il suo programma - svelando di essere stata "fregata" in profumeria. Voleva acquistare un balsamo per le labbra. Ma poi si è ritrovata con un conto piuttosto salato. "Guardate le mie labbra questo è il prodotto. Vado in questo negozio dove vado sempre e mi suggeriscono questo prodotto incredibile e dico ok lo metto e penso: 'Beh, un po' Angelina Jolie mi sento'. È una crema spa per la notte. Lo prendo pensando che è un lucidalabbra, che sarà mai, senza pensare...", ha commentato Diletta mostrando le sue labbra.

"Ma sì, 30 euro? Ma proprio alla larga", lo ha incalzato il suo collega Daniele Battaglia. "Ero di corsa, dovevo venire in radio, fare altri giri. Faccio il pagamento con il telefonino, non guardo con attenzione poi mi arriva il messaggino del telefono che mi avverte: 'Hai pagato 182,70€'", ha replicato la conduttrice. "No! Neanche 2,70€ ti hanno tolto? Deve durare sei anni", ha chiosato battaglia. Nonostante la disavventura, Diletta Leotta è rimasta piuttosto soddisfatta del miglioramento visibile delle sue labbra.

