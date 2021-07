Lady Diana e il mistero del doppio bouquet del matrimonio: "Uno per la tomba", dopo 40 anni sconcertante scoperta

19 luglio 2021 a

A distanza di 40 anni risolto il mistero sul doppio bouquet di Lady Diana. Durante il matrimonio tra il principe Carlo e lady Diana Spencer, nel lontano 29 luglio 1981, la principessa attraversò la navata della cattedrale con il suo abito in taffetà di seta avorio e il suo bouquet di gardenie bianche, orchidee e mughetto. Stando però al MailOnline Lady D chiese ai fiorista ben due bouquet uguali come fece prima di lei la regina Elisabetta.

"Era molto facile da trattare. Non era particolarmente esigente. Era sempre affascinante", la descrive il fiorista David Longman che poi aggiunge un dettaglio inedito: "Se guardi bene le fotografie del matrimonio della principessa Elisabetta, ti accorgerai che la grande fotografia con tutte le damigelle, tutte portano un bouquet, tranne la sposa. La principessa aveva chiesto infatti che il suo bouquet fosse messo sulla tomba del Milite Ignoto". Da qui dunque la richiesta di avere due mazzi di fiori. "Quindi - prosegue chi se n'è occupato - ne avevamo uno che è andato direttamente sulla tomba e l'altro che è stato consegnato a Buckingham Palace pronto per le fotografie".

Al matrimonio reale di doppio c'era anche il vestito. David ed Elizabeth Emanuel, gli stilisti che si occuparono dell'abito, pensarono bene di crearne due diversi nel caso in cui uno venisse reso noto pubblicamente in anticipo. "All'epoca volevamo essere assolutamente sicuri che il vestito fosse una sorpresa - ha detto anche David -. Non l'abbiamo provato su Diana. Non ne abbiamo mai nemmeno discusso. Volevamo assicurarci di avere qualcosa lì; era per la nostra tranquillità, davvero".

