Elisa Isoardi, notate niente di strano? Chi è l'uomo con lei nella foto

Le vacanze di Elisa Isoardi sono all’insegna della natura, dei posti belli, del buon cibo e degli affetti più cari. Dopo un periodo trascorso in Piemonte con la mamma, la conduttrice tv ha percorso l’Italia a caccia di specialità culinarie e non solo. Ora si trova in Sardegna e nei video appare con un ragazzo con cui scatta foto e video: si tratta del nipote Alessio.

Capelli dai riflessi biondi al vento (dopo il suo ritorno dall’Isola dei famosi ha deciso di mantenere il dorato del sole), costume intero che mette in luce il fisico tutto curve e un sorriso smagliante. La Isoardi si sta godendo le vacanze sfoggiando una forma perfetta e tanto buonumore. Accanto a lei però al momento non spiccano fidanzati. In Sardegna sul lettino steso al suo fianco c’è il nipote Alessio.

Secondo NuovoTV il gruppo Discovery sarebbe pronto a ingaggiare la Isoardi. A questo punto dovrebbe essere probabile l’approdo a Real Time, ma si attendono conferme. La Isoardi è ancora single dopo la chiusura della sua storia con Salvini, iniziata nel 2015 e finita nel 2018. Il presunto flirt con Raimondo Totaro, nato in occasione di “Ballando con le Stelle”, non ha mai avuto seguito. Tra i due, infatti, non ci sarebbe stato nulla.

