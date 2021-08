Jasmine Carrisi, "sto veramente una mer***": coronavirus, il dramma della figlia di Al Bano

02 agosto 2021 a

Non c'è un attimo di tregua per Al Bano e la sua famiglia. Dopo l'esclusione del cantante pugliese e di sua figlia Jasmine da The Voice Senior, arriva la notizia della positività al Covid proprio di Jasmine. La giovane, reduce dal successo del singolo "Ego", ha annunciato di aver contratto l'infezione sui suoi social: "Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una mer**, sto malissimo. Però passerà, spero presto", ha detto nelle stories di Instagram.

Di recente Al Bano è intervenuto per commentare la fine dell'esperienza a The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, cui Jasmine e il padre hanno partecipato come giudici nella scorsa edizione. Adesso a sostituire i due dovrebbe essere Orietta Berti, che un mese fa ha lanciato un singolo insieme a Fedez e Achille Lauro, "Mille". "Non me l’aspettavo, ma va bene così", ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco.

"Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla - ha continuato Al Bano -. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi".

