Albano Carrisi e Romina Power, "quando è scesa la notte tra me e lei". Il clamoroso "schiaffo morale" alla ex moglie

22 luglio 2021 a

a

a

"Tra me e lei è scesa la notte". Albano Carrisi si racconta al settimanale Oggi insieme alla seconda compagna Loredana Lecciso e svela verità scomode sulla sua storica ex moglie, Romina Power. Una crisi esplosa con il dramma della loro figlia Ylenia, scomparsa a fine 1993. Un evento che ha diviso per sempre i due cantanti, con Al Bano rassegnato alla morte della ragazza e Romina ancora oggi convinta che la figlia sia viva, scappata e isolatasi volontariamente dal suo passato e dalla famiglia.

"Niente bacio". Romina Power e Albano Carrisi, gelo siderale a Top 10: Carlo Conti in grosso imbarazzo

"Nel 1996 ha scelto la sua vita – spiega Al Bano a Oggi, riferendosi alla Power -. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso". La sua seconda vita è iniziata con Loredana Lecciso, pugliese come lui. "I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più - ammette Loredana -. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo".

"Che bisogno c'è ancora?". La tremenda gaffe di Carlo Conti: Al Bano e Romina raggelanti

Secondo il 78enne crooner di Cellino San Marco, "il senso della famiglia è imprescindibile" sia per lui sia per Loredana. Entrambi lo hanno "fortissimo": "Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati". E questo nonostante il gossip, ciclicamente, tenda a dividerli per rilanciare la "favola" del ritorno di fiamma del vecchio amore, quello tra Al Bano e Romina. "Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi - sottolinea ancora la Lecciso, decisamente combattiva -. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia".



Ventuno anni fa, l'inizio del loro amore. "Mi ha colpito il suo carisma", ricorda Loredana, mentre Carrisi spiazza tutti: "Mi innamorai prima della sua famiglia che di lei". Ma niente matrimonio. "l nostro matrimonio è mentale", glissa Al Bano, mentre la Lecciso chiude il discorso: "Con l’età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno".

“Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me”, conclude la Lecciso. Chi pensava in una cerimonia nuziale imminente resterà con l’amaro in bocca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.