Elettra Lamborghini, "saluti da noi tre". E si mostra così, occhio a lì sotto: foto da bollino rosso (e sospetti)

Un spettacolare foto in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto. Una incandescente Elettra Lamorghini, le cui prorompenti forme, faticosamente, vengono contenute dal costume. Insomma, panorama mozzafiato, alle spalle il mare di Mykonos, Grecia, dove si trova in vacanza. Ma non c'è soltanto quel bikini da urlo, nella foto...

Già, perché la mitica Ereditiera si spende in un commento sibillino: "Ciao da noi tre". Insieme a lei ovviamente Afrojack. E chi è il terzo? Gli utenti fanno ironia: "Quelli sono due meloni", che con Elettra farebbero tre. Eppure, il sospetto monta: vuoi vedere che dopo il matrimonio, ora, Elettra Lamborghini è incinta?

Per inciso non è la prima volta in cui la Lamborghini monta il sospetto con alcuni messaggi in codice, salvo poi negare tutto. Tempo fa aveva stupito i quando quando si era sottoposta a degli esami, poi non è stata bene e tutti hanno cominciato a tenere d’occhio il ventre di Elettra che scherzava sui chili presi o persi. Ma come scrisse un suo seguace, "se avesse voluto annunciare una gravidanza vi pare che lo avrebbe fatto così?". Ma forse, questa volta...

