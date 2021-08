Charlene di Monaco, "questa foto con Alberto? Solo una facciata": gola profonda reale sul divorzio

Francesco Fredella 30 agosto 2021 a

Alberto di Monaco e Charlène Wittstock: il loro matrimonio è una soap. Una storia che tiene tutti con il fiato sospeso. Da una parte sono affiatati, innamorati, ma dall'altra - secondo rumors - ci sarebbero problemi. Che la coppia, per adesso, non affronta sui media. Secondo i tabloid sarebbero, addirittura, ad un passo dal divorzio. Intanto, il principe ha fatto visita in Sudafrica (lei risiede lì da mesi) e si parla di alcuni giorni idilliaci. Felici. Ma poi la fine della visita e, da indiscrezioni, la principessa sarebbe rimasta sola nella sua terra natale.

Alberto di Monaco e Charlène sicuramente hanno riunito la famiglia in Sudafrica. E non sono mancate foto sui social con tanto di abbracci e sorrisi insieme ai loro figli ( Jacques e Gabriella). Dopo queste foto l'ombra della crisi sembrava del tutto spazzata via, scomparsa. Ma poi cosa è successo? Charlène sembra che sia stata operata di nuovo ed il principe Alberto è pronto a raggiungerla di nuovo.

Il magazine Bild parla, in ogni caso, di una profonda crisi di coppia che vede il principe di ritorno a Monaco mentre sua moglie resta in Sudafrica da sola. E li, sempre da rumors, vorrebbe restare a lungo. Il "vissero felici e contenti", almeno per adesso, sembra una frase da favola e del tutto diversa la realtà del fatti che raccontano i tabloid più importanti. Ma, non dimentichiamo che "certi amori fanno giri immensi e poi ritornano".

