Nicole Daza e Marcell Jacobs? Prima così, poi lei senza veli nella vasca: solo petali di rosa, vietato ai minori

Pausa per il campione olimpico a Tokyo 2020 dei cento metri, per Marcell Jacobs, l'azzurro che ha fatto sognare l'Italia. "Ultima settimana di relax e poi si torna a fare ciò che più amo: correre!", scrive sui social il campione. E sempre sui social, su Instagram, documenta la sua vacanza insieme alla compagna, la meravigliosa e provocante Nicole Daza.

I due si sono concessi una "capatina" in Messico, senza figli, rimasti in Italia. Giornate di ozio, relax e sport adrenalinici. Ma, soprattutto, giornate di bollente passione, così come dimostrano alcuni scatti postati dalla coppia sui rispettivi profili social.

Già, perché ci sono le effusioni tra i due, con baci appassionati e "posizioni" davvero provocanti. Ma poi ci sono anche le immagini di lei, di Nicole Daza, la 28enne nata in Ecuador e cresciuta a Novi Ligure, che sfoggia costumi audaci e si mostra anche in una vasca da bagno della suite messicana, ovviamente senza veli, e coperta da diversi petali di rosa. Da impazzire...

