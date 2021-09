Fabrizio Corona e Nina Moric, spiazzati e orgogliosi. Il figlio Carlos? Altro che modello: la scelta di vita

Francesco Fredella 22 settembre 2021 a

Fabrizio Corona è un papà modello. Ora suo figlio Carlos, nato dalla storia d'amore con Nina Moric, si è iscritto all'università di Milano. E l'ex re dei paparazzi. “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”, scriveva una settimana fa Corona sui social. E la giornata tanto attesa è arrivata. E Carlos appare molto sereno, coccolato da sua madre e suo padre. La Moric, in una conversazione in salotto, gli chiede: “Allora abbiamo deciso che università fare?” Lui risponde: “Lettere e filosofia in Cattolica. Mi piace molto Hegel perché è l’ultimo filosofo dei sistemi complessivi… e anche Kant… Mi piace storia letteratura, filosofia, geografia in parte". Insomma, Carlos Maria Corona ha le idee chiare.

Scherza anche sua madre, sempre sui social dice: “Cosa ho fatto io di così buono per avere un figlio così meraviglioso. Carlos sei una mente meravigliosa e continua a coltivarla e a inseguire i tuoi sogni. So anche che oggi hai fatto un’intervista in cui dici che vorresti diventare un modello". Ma Carlos risponde in modo chiaro: “Io sono uno studente. E Nina replica ancora: “Allora con la mamma sei uno studente e col papà un modello” (visto che Corona, alla fashion week di Milano è tornato in passerella). Carlos, però, più determinato che mai continua a dire: “No, sono uno studente”. La Moric ribatte: “Sai cosa sei? Sei tu, puoi essere tutto” dice con gli occhi pieni d’amore Nina Moric.



Intanto, Corona - più bello che mai e sempre in forma - ai giornalisti durante la fashion week dice: “Si è iscritto a Storia e filosofia, ma comincerà questo mestiere se gli piacerà e vorrà. L’importante è che sia felice e stia bene”. In quell'occasione, però, Carlos aveva detto a proposito della moda: "E’ un mestiere interessante. La moda non la seguo molto, però potrebbe essere un’opportunità in concomitanza con l’università”.



