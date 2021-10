Miley Cyrus, brutale topless con "forme strizzate" e lato B in primo piano: due foto estreme

21 ottobre 2021 a

Ve la ricordate la Miley Cyrus piccante, dissacrante, insomma senza limiti? Bene, la "cattiva ragazza" è tornata. Il ritorno - maliziosissimo - è con una copertina di Interview Magazine, una copertina ad altissimo tasso erotico in cui l'attrice e cantante si mostra quasi come mamma l'ha fatta. Il tutto, poi è stato rilanciato sul suo profilo Instagram.

Scatti piccantissimi della celebre fotografa Brianna Capozzi, che l'ha immortalata in modo un poco "sporco": un clamoroso topless con seno strizzatyo. "Sì, sono davvero una rockstar", afferma orgogliosa Miley Cyrus nell'intervista a corredo del servizio fotografico. Nel post su Instagram in cui la rivista rilancia le immagini, il seguente commento: "Nel 2007, Hannah Montana ha cercato di dirci chi fosse veramente Miley Cyrus". E ancora: "Quattordici anni dopo ha realizzato la profezia del suo alter ego. Dopo aver seguito il suo naturale istinto pop, a 28 anni (ne compirà 29 il prossimo 23 novembre, ndr) la Cyrus ha raggiunto la sua forma finale, quella di una rocker che non guarda in faccia nessuno, con uno strumento più potente di una pesante chitarra: la sua voce...". E non solo quella...

