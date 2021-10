Carolina Marconi, il tumore e la rinascita: la foto completamente nuda in vasca da bagno

29 ottobre 2021 a

“Questa sono io oggi": Carolina Marconi, ex gieffina, torna a parlare con i suoi fan della malattia che l'ha colpita al seno. "Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi”, ha scritto sui social. Pubblicando, a corredo, una foto nella quale la si vede nuda immersa in una vasca da bagno.

La ex gieffina ha dimostrato fin dall'inizio una grandissima forza nell’affrontare la malattia. Il suo obiettivo è quello di diventare un esempio per tante altre donne. “Qui mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo – ha scritto in un lungo post -. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro, dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve, quando la vita ti mette di fronte ostacoli insormontabili”.

Nel frattempo la Marconi ricorda a tutti quelli che la seguono di fare sempre prevenzione: "Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso, è ora di risorgere. Sta finendo il mese rosa della prevenzione ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre”, ha scritto alla fine.

