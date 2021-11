Demi Moore si presenta così sul red carpet a 59 anni: la giacca si apre, tutto di fuori

02 novembre 2021 a

Una intramontabile e sensualissima Demi Moore ha sfilato sul red carpet dei Wall Street Journal Magazine Innovator Awards 2021 lasciando tutti i presenti a bocca aperta. La diva di Hollywood, che ha 59 anni, si è presentata con una giacca di velluto blu completamente aperta e con sotto solo un micro reggiseno nero che metteva in evidenza il suo decolletè.

Sono passati parecchi anni dal film Proposta Indecente ma per Demi Moore il tempo sembra non essere mai passato. L'attrice è ancora in splendida forma, tanto da far invidia alle colleghe più giovani. E gli occhi e i fotografi infatti erano tutti per lei.

Il WSJ Magazine Innovator Awards, tra gli eventi più glamour della Grande Mela, riporta Tgcom, si tiene ogni anno al Museum of Modern Art di New York e premia i personaggi del mondo dello spettacolo, dell'arte, dello sport e della musica più innovativi. Tra i vincitori di questa edizione post Covid l'imprenditrice dello spettacolo Kim Kardashian, il musicista Lil Nas X, l'attore Ryan Reynolds, lo stilista Kim Jones, l'artista Maya Lin, il pilota automobilistico Lewis Hamilton, il romanziere Colson Whitehead.

