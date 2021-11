Arisa si alza il body e mostra il seno? Il pesante provvedimento contro questa foto

06 novembre 2021 a

Una foto parecchia osè quella di Arisa. La cantante, concorrente di Ballando con le Stelle, ha lanciato il suo nuovo singolo Altalene con uno scatto su Instagram in cui indossa un body in maglia gialla e dal quale spunta il seno. Non è bastato l'escamotage di Arisa di coprire il capezzolo con due cerotti a X, per evitare la censura del social network. Instagram, infatti, ha deciso di eliminare il post.

"Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa", si legge al posto della foto. Prima, invece, oltre all'immagine c'era il lancio della canzone: "Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di #altalene ovunque". E ancora: "Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. E continuate ad ascoltare Altalene, il link è in bio".

Inutile dire, però, che molti commenti si sono scatenati sulla foto che mostra ancora una volta Arisa in difesa del "body positivity". "Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio", erano state le sue parole. Un appello rivolto a tutte le ragazze.

