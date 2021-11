Britney Spears, a 40 anni un lato B inaudito: "Prima volta", gli scatti tutta nuda in camera

09 novembre 2021 a

Da quando è tornata in pieno possesso della sua vita, e quindi anche dei suoi profili social, Britney Spears non disdegna la pubblicazione di qualche scatto che mette in risalto tutta la sua bellezza e sensualità. La popstar vanta oltre 35 milioni di follower su Instagram, dove è seguita con grande affetto e interesse dopo tutta la vicenda controversa sulla tutela del padre Jamie Spears.

A giorni si dovrebbe tenere la prossima udienza per confermare o meno la fine della tutela. Lei intanto si diletta nell’arte della fotografia e mostra il suo fisico mozzafiato: indossando solamente un perizoma giallo e nient’altro, Britney Spears si è scattata un paio di foto ad alto tasso erotico. La popstar ha sfoggiato un lato B a dir poco invidiabile e curve sexy e pericolose mentre è girata di schiena. “Ho usato una macchina fotografica vera per la prima volta”, ha scritto nella didascalia.

“L’ho messa sul supporto con un timer e ho ottenuto queste foto”, ha aggiunto. Il risultato ha sicuramente lasciato soddisfatti i milioni di fan sapersi in tutto il mondo di Britney. “Questa settimana sarà molto interessante per me - ha poi scritto in un post successivo agli scatti bollenti, riferendosi all’attesa della decisione del tribunale - non ho mai pregato così tanto per qualcosa nella mia vita, come per questo momento”.

