Charlene di Monaco, "una sceneggiata". Principessa smascherata, "dove va a vivere": altra umiliazione per Alberto

Charlene di Monaco è tornata nel Principato e si è fatta fotografare sorridente con il marito Alberto e i due figli, ma la principessa secondo alcune indiscrezioni potrebbe non vivere con suo marito nel Palazzo reale dopo 10 mesi di assenza e non avrebbe intenzione di riprendere, almeno immediatamente, gli impegni pubblici. Lo ha detto Chantell Wittstock, cognata di Charlene e PR per la sua Fondazione di beneficenza in Sudafrica. La Wittstock fa sapere che potrebbe tornare a vivere nell’appartamento con due stanze da letto, dove già trascorreva la maggior parte del tempo prima di andare in Sudafrica.

"Non sappiamo ancora cosa farà – ha aggiunto Wittstock - Probabilmente farà la pendolare tra l’appartamento e il palazzo. È appena tornata ed e' molto entusiasta di rivedere i figli e loro di stare di nuovo con la loro mamma. Quindi vedremo dove si sistemerà. Ma sarà con suo marito e i suoi figli. Si sta ancora riprendendo e questo non accade in una notte. Sicuramente se la prenderà con calma. Il suo obiettivo principale in questo momento sarà passare il tempo con i suoi figli e la sua famiglia", ha precisato.

Sulla crisi matrimoniale la Wittstock ha divagato: "Non posso commentare. Ma è tornata a Monaco con suo marito e i suoi figli, il che dovrebbe dire tutto". Il settimanale francese “Voici” ha titolato: "Charlene di Monaco è tornata: la principessa rompe il silenzio, ma dimentica di menzionare suo marito", segnalando un video che gira sui social in cui la principessa ha ringraziato coloro che l’avevano aiutata nei mesi della malattia, senza mai citare il nome del marito. Insomma un vero intrigo a Corte.

