Madame, il bacio lesbo: prima pubblica questa foto e poi perde la testa, un caso sconcertante

Prima pubblica una foto in cui si bacia con una ragazza sui social e poi se la prende con i giornalisti perché quelli sono affari suoi. Madame deve essere andata in confusione. La cantante, che ha 19 anni, infatti non si è mai fatta problemi a dire di essere bisessuale e a condividere foto private. Su Instagram ha messo quindi una foto in cui si mostra mentre si scambia delle effusioni con un'altra giovane donna. Tutto normale. Peccato che poi abbia sbroccato, sempre sui social, smentendo di avere una relazione con questa ragazza.

"Secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento, o qualcosa di così intimo e privato?". Ovviamente la sua risposta è "no": "Perché sono affari miei". Eppure, viene da dirle, è stata lei a pubblicarla. "Tutto quello che vedete sui social", continua Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, "è materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio". E conclude: "Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione".

Benissimo. Ma la domanda è: se Madame davvero non voleva dare in pasto il suo "privato" ai "giornalisti ed opinionisti" perché l'ha sbandierato sui social? Più che una difesa della propria vita privata, il suo sembra un cortocircuito.

Intanto i fan hanno già identificato la presunta fidanzata: si tratterebbe di Giory (questo il suo nome su Instagram). Lei avrebbe presentato Madame a Sangiovanni, l’ex cantante di Amici con cui la giovane canta nella hit radiofonica Perso nel buio. La misteriosa ragazza sarebbe una sua compagna di classe.

