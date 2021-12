Elettra Lamborghini, un video ai limiti della censura: scollatura estrema, fuori tutto. Ma si è accorta?

08 dicembre 2021 a

Annunciato, attesissimo e finalmente online: ecco il nuovo video dell'ultimo brano di Elettra Lamborghini, una peculiare canzone di natale dal titolo A Mezzanotte. E così eccola, sempre più scatenata, l'ereditiera-cantante che va da sé nella clip è vestita in rosso.

Così come potete vedere nel video in calce postato sul suo profilo Instagram direttamente dalla mitica Elettra, la coreografia è piena zeppa di pacchi, altrettanto rossi, e lei seduta sopra uno di questi. Dunque un diluvio di "Babbe Natale" sexy, in rosso o in verde, sedute e inginocchiate accanto alla cantante. E la Lamborghini nelle immagini sfoggi una scollatura profondissima e stivaloni rossi che le arrivano fino al ginocchio. Semplicemente incontenibile...

