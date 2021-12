Elettra Lamborghini, la foto proibita: dove si "infila" la mano di lui, scatto da bollino rosso

15 dicembre 2021 a

Immagini proibite, intime, anzi intimissime. Immagini che Elettra Lamborghini consegna direttamente al popolo di seguaci che la segue su Instagram. L'ereditiera e soprattutto cantante, infatti, si mostra in un momento molto personale insieme al marito, il cantante Afrojack (tra i due l'amore prosegue a vele spiegate).

E i fan della mitica Elettra, ovviamente, impazziscono per queste (piccanti) diapositive di vita privata. Il tutto viaggiava in una story, laddove la coppia si è mostrata così come potete vedere qui sotto. Entrambi sdraiati, a fare loro compagnia il cagnetto da poco arrivato in casa, la testa di lui sul fianco di lei ma soprattutto quella mano che si infila in punti proibiti. Proprio lì, a sfiorare le giunoniche forme di Elettra Lamborghini...

