Wanda Nara, brutale vendetta? "Corna a Mauro Icardi con la guardia del corpo": eccolo, immagini clamorose

22 dicembre 2021 a

a

a

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a essere particolarmente attenzionati dagli esperti di gossip, soprattutto in Argentina. La società fondata dalla coppia è stata accusata di riciclaggio di denaro e corruzione strutturale, ma i media sono interessati soprattutto ai nuovi (presunti) dettagli piccanti sulla loro vita sentimentale. Stavolta non è Icardi a essere finito nel mirino del gossip, bensì sua moglie Wanda, che è sempre anche la sua procuratrice.

Incidente ad altissimo tasso erotico per Wanda Nara: occhio, spunta il capezzolo... | Guarda

Il giornalista Rodrigo Lussich ha sganciato la bomba: tra la Nara e il suo bodyguard ci sarebbe del tenero. “Ho scoperto che la sua guardia del corpo, Agustin Longueira, era un ‘granatiere’ a cavallo - ha dichiarato - è nato a San Pedro ed è affascinato da Wanda. Lei lo segue su Instagram e a lui lei piace. Certo, è una bella donna, e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi, lì in Europa. Va bene, è meglio che dorma perché da sveglio era un disastro”.

Dal canto suo, la guardia del corpo in questione ha rilasciato un’intervista, cavalcando la fama improvvisa che ha ottenuto: “Lei è molto tranquilla ed educata. Sono arrivato a Wanda tramite un’azienda che mi ha assunto per tutta la durata del suo soggiorno in Argentina, che si protrarrà probabilmente fino al 3 gennaio. Sono sempre vicino a lei e sono attento a quello he succede intorno. Altri uomini attorno? No, sono solo io”.

"Sottomissione, vessazione e servitù". Le accuse della colf a Wanda Nara: ecco quanti soldi vuole, choc in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.