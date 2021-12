Chiara Ferragni positiva al Covid, surreale domanda ai seguaci: "Consigli su come...", sconcertante

27 dicembre 2021 a

Tra i positivi al Covid, al tempo della variante Omicron che impazza ad ogni latitudine, si iscrivono anche Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più social d'Italia. La comunicazione, va da sé, viaggia proprio sui social network.

Insomma, The Ferragnez positivi. Il tutto dopo essere tornati in fretta e furia dalla montagna dove stavano trascorrendo il Natale proprio perché i loro due figli non stavano molto bene, colpiti da una lieve forma influenzale. La coppia ha preferito tornare a Milano, più vicina agli ospedali, in caso di necessità.

Eppure - e qui il sospetto sull'efficacia del tampone rapido non può che sorgere - i due figli non risultano positivi al coronavris. La Ferragni e Fedez al contrario sì, anche se asintomatici, così come la stragrande maggioranza dei colpiti dalla Omicron.

E dopo la "comunicazione" social, ecco che Chiara Ferragni si lancia in una serie di dirette social, tutto in diretta, tutto su piazza. E tra le varie, spunta una domanda che rivolge al suo pubblico davvero surreale: "Consigli su come gestire i bambini da positivi in casa?", chiede Chiara Ferragni. Una domanda che genera, oggettivamente, più di un pizzico di sconcerto.

