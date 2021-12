Fedez e Chiara Ferragni demoliti da Ornella Vanoni: "Molto meglio la vera felicità", una frase durissima

27 dicembre 2021 a

Ornella Vanoni non le manda a dire, nemmeno quando i destinatari si chiamano Fedez e Chiara Ferragni. La cantante, replicando a una foto sul Natale diffusa da Paolo Stella, lancia una frecciata alla coppia più sociale di sempre. L'attore, infatti, aveva cinguettato: "A Natale ? Relax. Qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?". Sotto, la foto di un Natale movimentato insieme a un gruppo di bambini che sembrano piuttosto scatenati.

Da qui il commento al vetriolo della Vanoni: "Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis". Nonostante l'errore (la coppia dll'influencer e del rapper vengono chiamati dai fan "Ferragnez"), l'oggetto del tweet è chiarissimo. La cantante, infatti, pare non apprezzare la costruzione un po' troppo fittizia della loro vita perfetta e non fa nulla per nasconderlo. E come la Vanoni sono in tanti, tantissimi, a pensarla come lei e a elogiare la sua spontaneità: "Lei l’unica che ha il diritto di avere questo social la amo", ha scritto una ragazza.

E poi ancora: "Ornella Mito Vanoni che decide di destarci dal torpore festivo con queste perle". Non manca chi ha notato il nome storpiato della coppia: "Volo per il nome involontariamente (?) storpiato come una twitterina polemica qualunque". Insomma, non si fa che parlare della Vanoni e della schiettezza che l'ha sempre contraddistinta.

