Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: tamponi e sospetti, dove si sono contagiati?

Brutte notizie in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al coronavirus. A raccontarlo sono gli stessi influencer attraverso i loro profili Instagram: "Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi", spiega il rapper ai fan mentre entrambi indossano in casa la mascherina. "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri - commenta a sua volta la moglie - e ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come, per ora sono negativi".

La situazione non è semplice perché, come ricorda il cantante, è difficile mantenere le distanze adeguate con i figli "dovendoli accudire". E ancora, prosegue lo sfogo: "È una situazione un po' così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene e speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione... teniamoci compagnia a vicenda e sosteniamoci".

Festività, quelle natalizie, che per la coppia non sono iniziate bene. Solo pochi giorni fa la Ferragni e Fedez sono stati costretti a rientrare a Milano. La piccola Vittoria infatti non si sentiva bene. "Non è il Covid", avevano assicurato, ma ora l'esito del tampone su di loro parla chiaro.

