Belen Rodriguez umilia Nina Moric? La foto della chat col figlio: fate attenzione al messaggio

Qualcuno ci ha visto maliziosamente una risposta indiretta a Nina Moric, nella chat che Belen Rodriguez ha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Si tratta di una conversazione molto dolce tra lei e il figlio Santiago, che in questi giorni è con il padre Stefano De Martino. Ufficialmente, invece, la showgirl argentina non ha voluto rispondere alle accuse clamorose lanciate da Nina Moric, secondo cui Belen avrebbe baciato in bocca suo figlio Carlos Maria.

Quest’ultimo ha smentito la madre, definendo “tutte stronz*** inventate” quelle postate dalla Moric, e il caso si è quindi chiuso visto che la Rodriguez saggiamente ha preferito non intervenire, almeno pubblicamente. Ma torniamo alla chat di WhatsApp tra Belen e suo figlio: dopo alcuni scambi affettuosi, Santiago ha mandato uno sticker che lo rappresenta e ha chiesto se le piacesse. “Mamma mia mi fai impazzire”, è stata la risposta di Belen. La quale poi qualche ora dopo, verso le 23.30, ha chiesto al figlio se stesse dormendo.

Lui ha risposto di no, e allora Belen lo ha dolcemente rimproverato: “Che ci fai sveglio a quest’ora?”. Santiago ha sviato rispondendo che anche lui ama la madre, ma prima ha commesso un errore, probabilmente dettato dal correttore automatico del telefono, con “tambien yo” che è diventato “tamburini suo”.

