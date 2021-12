Belen Rodriguez umilia in pubblico Antonino: lui commenta e lei lo cancella, un epilogo drammatico

28 dicembre 2021 a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ai ferri corti. Anche senza aver ufficializzato la fine della storia d'amore, tutti i dettagli social fanno pensare a un addio. L'ultimo? Un commento dell'hairslylist a una foto della modella argentina, poi cancellato. La 37enne ha pubblicato uno scatto con la loro figlia Luna Marì, ritratta con le braccia alzate. Sotto la scritta: "Io ti renderò LIBERA". Da lì il commento del compagno, o presunto ex: "La pubblicità dei Ringo".

Un'uscita che non è piaciuta alla showgirl. A quel punto, stizzita, Belen ha deciso di eliminare l'intero post. Un segnale che tra i due non scorre buon sangue. Sempre in questi giorni sono state parecchie le foto che li hanno ritratti distanti. Nonostante le festività di Natale, i due sono stati paparazzati in un bar di Milano. Un incontro quasi doveroso, dove la Rodriguez ha lasciato a Spinalbese la figlia per poi prendere due strade separate.

Nessuno scambio di baci o abbracci, tanto da far credere che la relazione questa volta sia davvero finita. Inutili, infatti, i tentativi di Belen di ricominciare da zero per tenere unita la famiglia. Nemmeno un breve weekend soli è riuscito a riconciliare i due, che si ritroverebbero così di nuovo single.

