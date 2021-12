Belen Rodriguez, "mi ha baciato in bocca": scandalo per la chat del figlio di Nina Moric, ma è giallo

26 dicembre 2021 a

AI limiti del grottesco la vicenda scoppiata via social. Nina Moric ha accusato Belen Rodriguez di aver baciato il figlio Carlos Maria durante una festa avvenuta il 23 dicembre scorso. L’ex compagna di Fabrizio Corona ha pubblicato nelle storie di Instagram lo screenshot di una presunta chat in cui il figlio denuncia quanto accaduto. Poi la showgirl ha attaccato duramente l’argentina, ma in seguito è stata smentita proprio da Carlos Maria, secondo cui quei messaggi sono “frutto della sua immaginazione”.

Belen non ha per ora voluto proferir parola sulla vicenda, in cui probabilmente sarà intervenuto anche Fabrizio Corona, che in passato è stato legato sentimentalmente sia alla Moric (con cui ha avuto un figlio) che all’argentina. Ma andiamo con ordine: “Belen mi ha fatto bere - si legge nello screenshot pubblicato dalla Moric - voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, non voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina”. “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio”, ha attaccato la Moric nelle storie seguenti.

A smontare il caso è però intervenuto il figlio Carlos Maria: “Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo Né si sarebbe permessa. Inoltre le voglio molto bene, non credete a queste str***, perché sono tutte str***”.

