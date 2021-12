Belen Rodriguez sfregiata da Nina Moric? "Pazza, deve essere ricoverata": chi vuole rinchiudere la croata

Francesco Fredella 27 dicembre 2021 a

E si parla ancora una volta di Nina Moric, Fabrizio Corona e quello che riguarda la loro relazione (finita da tempo). Nel corso della mattinata di Santo Stefano, Nina Moric su Instagram (con alcune Ig stories poi rimosse), ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. In pratica, secondo la Moric, Carlos Maria (figlio che ha avuto con Corona) avrebbe subito atteggiamenti abbastanza scorretti da parte dell'argentina. "Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre. Sei madre!", dice la Moric.

Nulla di vero: si tratta di una lettura fornita dalla Moric, che non trova conferma da parte di Carlos. Che smentisce, categoricamente, sua madre. “Vorrei parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre. Sono tutto frutto della sua immaginazione. Falsi. Tutte quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi avrebbe mai fatto tutto questo. Inoltre, le voglio molto bene. Non credete a queste stro***e": in un video Carlos fa chiarezza e toglie ogni dubbio.

Anche Elena Morali, attuale fidanzata di Luigi Mario Favoloso (ex di Nina), lancia accuse pesanti nei confronti della modella corata. "Io mi chiedo: ma invece di scrivere articoli riguardanti le stro***e di quella pazza, perché non richiedete in massa un bel TSO di almeno 10 anni? Così si toglie dalle palle e magari va pure a star meglio", scrive la Morali. Non c'è un riferimento specifico alla Moric, ma tutto farebbe pensare che possa trattarsi proprio di questo. Nei confronti della Moric, la Morali - che tra l'altro è scomparsa dai radar della televisione - sembra non nutrire molta simpatia. Ci sono dei precedenti: le puntate di Live non è la d'Urso, dove le due si sono spesso scontrate. La Moric, lo ricordiamo, è stata legata per molti anni a Luigi Favoloso - oggi compagno della Morali.

