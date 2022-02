Gianni Morandi, quello che non avete visto: dietro le quinte a Sanremo... la foto che spiega tutto

08 febbraio 2022 a

Un mito, Gianni Morandi. Terzo nella classifica finale e tra i mattatori assoluti di questo ultimo Festival di Sanremo, la 72esima edizione della kermesse condotta da Amadeus. Apri tutte le porte, il brano con cui Morandi, 77 anni, si è presentato in gara, dopo aver fatto ballare tutto l'Ariston a più riprese ora sta spopolando in radio.

Strepitoso il duetto del venerdì sera insieme a Jovanotti, duetto al centro di qualche polemica per la tardiva conferma del "Jova" circa la sua presenza. Ma tant'è, tutto è già storia. E nel racconto di questa storia ci entra anche una fotografia postata da Gianni Morandi sul suo profilo Instagram. Uno scatto divertente, toccante, che la dice lunghissima su Gianni Morandi e su quanto tutti gli vogliano bene.

"La gioia in uno scatto!", scrive a corredo della prima immagine che potete vedere qui in calce. E dunque eccolo, Gianni Morandi, in braccio a Blanco, vincitore del Festival insieme a Mahmood con Brividi: entrambi felicissimi, sorridenti, divertenti e divertiti.

