Miriam Leone entra in acqua nuda, topless pazzesco alle Maldive: vietatissima ai minori

Vacanze d'inverno per Miriam Leone, che per concedersi un break sceglie una meta esclusiva e ambita: le Maldive. E l'attrice ed ex Miss Italia, appena arriva sulle isole, rende l'atmosfera assolutamente incendiaria. Via i vestiti, si infila il bikini, il tutto per un bagno nelle calde e cristalline acque tropicali.

Peccato però che in acqua anche il costume venga "eliminato", almeno in parte: è subito un clamoroso topless, così come svelato dalla fotografia scattata da Paolo Carullo, suo marito. La coppia si è sposata a settembre, ma per la luna di miele hanno aspettato fino ad oggi, le Maldive appunto. Una vacanza di tutto relax in un resort di lusso. E Miriam Leone sin dal principio appare davvero scatenata...

