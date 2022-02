Ilary Blasi e Totti, Selvaggia Lucarelli bombarda: "La smentita? Video tagliato e montato", cosa non torna

23 febbraio 2022 a

Le voci sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che nei giorni scorsi si sono fatte sempre più insistenti, sono state smentite dall'ex capitano della Roma con un video sui social. "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi capita di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire ogni volta", dice nel breve filmato.

Il video in questione, però, più che allontanare i dubbi, ne alimenta di ulteriori. Pur essendo breve, circa 30 secondi, è composto da più clip. Come se fosse stato tagliato e poi assemblato. Un commento su questa anomalia è stato fatto anche da Selvaggia Lucarelli su Twitter: "La smentita è convincente quanto le 4 clip diverse poi tagliate e montate per esprimere un concetto di 16 parole".

Nonostante questo, a rincuorare i fan della coppia sono state anche le storie Instagram che la Blasi ha pubblicato sul suo profilo ieri sera. La conduttrice ha ripreso un momento in famiglia: nel filmato si vedono sia il marito che i figli a cena insieme. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, inoltre, Totti avrebbe registrato la sua dichiarazione poco prima di entrare al ristorante con moglie e bambini.

