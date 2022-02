Ilary Blasi, bomba di gossip: chi è il suo nuovo uomo. Fuori il nome, lo zampino della sorella

23 febbraio 2022 a

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti siamo quasi alla "guerra dei cloni". La separazione (molto presunta) della conduttrice Mediaset e dell'ex capitano della Roma, sposati da 16 anni e insieme da 20, fino a pochi giorni fa appariva fantascienza. Ma a Roma le voci giravano da tempo: tra i due erano spariti i siparietti social così come le uscite pubbliche in coppia, anche in occasioni importanti come il 45esimo compleanno dell'ex Pupone.

Subito si è iniziato a parlare dei possibili flirt, attribuiti a entrambi in una crisi coniugale fatta (come molti comuni mortali) di ripicche, corna e schermaglie incrociate. Si parte con la "nuova fiamma" assegnata a Totti: sarebbe Noemi Bocchi, giovane romana che ha conosciuto il Capitano su un campo di padel e che, le telecamere non mentono, è stata avvistata in tribuna vip all'Olimpico a fine dicembre, a poche poltroncine dallo stesso Totti. Secondo Dagospia, "i due si messaggiavano di continuo sul cellulare". E a molti non è sfuggita la straordinaria somiglianza di Noemi con Ilary.





Sul conto della Blasi, invece, è stato messo un misterioso "attore impegnato" con cui avrebbe preso a frequentarsi da qualche tempo. "Un bel fusto che sembra l'alter ego del pupone giallorosso", chiosa Nino Materi sul Giornale. Il Corriere della Sera butta lì anche un nome, clamoroso: "Ilary spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik. Altri indizi considerati rivelatori". Come già il solo nome snocciolato con nonchalance.

