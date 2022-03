Michelle Hunziker, il dramma: la sua "peggiore nemica" consola Tomaso Trussardi. A casa di lui a Cortina...

01 marzo 2022 a

Michelle Hunziker sarebbe furibonda perché Tomaso Trussardi si starebbe "consolando" a Cortina in casa sua con Elisabetta Franchi. La conduttrice svizzera, che il 18 gennaio ha annunciato di essersi separata dal marito dopo 10 anni d’amore e due figlie, infatti, non avrebbe gradito il fatto che il rampollo della casa di moda, mentre lei si dedica alle figlie e ai suoi progetti in tv, stia trascorrendo il suo tempo con la stilista, da anni amica della coppia, che però in questo momento sarebbe molto vicina a Tomaso.

Tanto che la Franchi ha escluso dalla sua sfilata di moda uno spazio che era dedicato a una linea di cosmetici ideata dalla Hunziker, secondo quanto rivelano alcune fonti, proprio per sottolineare la sua vicinanza all'amico e collega Trussardi. Addirittura Michelle sarebbe stata esclusa dalla fashion week. Anche se Elisabetta Franchi minimizza e smentisce che sia in lite con la showgirl.

Del resto le motivazioni che sono alla base della rottura tra Michelle e Tomaso non sono chiare. Si parla di tradimenti, di incompatibilità ma la verità la conoscono solo loro. Di certo la Hunziker sta soffrendo e lo ha raccontato seppure in modo non esplicito anche durante il suo ultimo programma Michelle impossibile, su Canale 5.

