Mara Venier, "vorrei essere la tua amante": gelo in studio, la proposta indecente ad Achille Lauro

Achille Lauro è un volto molto noto ai telespettatori di Domenica In, essendo legato da un rapporto speciale alla padrona di casa della storica trasmissione di Rai1. Il cantante romano è reduce dal successo nelle selezioni di San Marino, che rappresenterà a maggio all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino: praticamente sfiderà Mahmood e Blanco, dopo non essere riuscito a batterli al Festival di Sanremo.

Domenica 27 febbraio Achille Lauro è stato ospite di Mara Venier, che si è lasciata andare ad una battuta molto piccante proprio in virtù del rapporto di amicizia che c’è con il cantante: “Probabilmente in un’altra vita sono stata tua madre, tua sorella. Io preferirei la tua amante”. Il pubblico è rimasto un attimo spiazzato, dopodiché ha compreso la vena ironica della conduttrice, che ama scherzare in questo modo, soprattutto con gli ospiti alla quale è legata maggiormente.

Nel corso della sua ospitata, Achille Lauro ha fatto anche una confessione sulla sua vita e la sua musica: “Grazie alla scrittura ho conosciuto me stesso. A 12 anni mia madre mi trovava sveglio di notte a scrivere. I ragazzi di oggi non sono sono educati a trovare qualcosa che amano. Siamo instradati a cercare quello che è più convenzionale. Ho seguito sempre il mio cuore. A un ragazzo direi di sbagliare e di concepire il fallimento”.

