Michelle Hunziker alle Maldive: "Stanotte mi sono svegliata così". La fuga e le parole pesantissime

Un momento di stop e di relax per Michelle Hunziker dopo il periodo intenso che ha vissuto nelle ultime settimane. Prima la separazione dal marito Tomaso Trussardi e poi un impegnativo one woman show su Canale 5, che però le ha regalato tanta soddisfazione. La conduttrice svizzera ha fatto sapere ai suoi fan di essere volata alle Maldive con le figlie e le amiche. Un modo per ricaricarsi e tornare in forma.

La Hunziker, però, non starebbe riuscendo a godersi la vacanza al 100 per cento. Quello che sta succedendo in Ucraina, infatti, la sta facendo sentire a disagio: “So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”. Poi ha raccontato: "Mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese… Non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile… spero con tutta me stessa che possano trovare un accordo per far finire questa guerra”.

Michelle, poi, ha provato a cambiare registro, postando una foto della spiaggia: "Iniziamo a rigenerarci con immagini che fanno bene al cuore…”. Mentre nelle stories successive è con le sue bimbe a fare colazione nel resort.

